Navalni'nin ailesi ile Kremlin arasında gerilim büyüyor

Tutuklu bulnduğu cezaevinde öldürülen Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin dul eşi Yulia Navalnaya, Avrupa Birliği'ne mart ayında gerçekleşecek Rusya başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tanımaması çağrısında bulundu.



Navalnaya pazartesi günü Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi'nde "Bu seçimleri tanımıyorum" dedi.



Navalnaya konuşmasında, "Başlıca siyasi rakibine suikast düzenleyen bir başkan, tanımı gereği meşru olamaz" dedi.



Navalni'nin eşi ve annesi ayrıca, Kremlin'den Navalni'nin cenazesini teslim etmelerini talep ederek, "Aleksey'in cenazesini bize teslim edin ve uygun bir cenaze yapma şansı verin. İnsanların ona veda etmesini engellemeyin" dedi.



Navalni'nin annesi son kararı verecek kişinin Putin olduğunu iddia ederek, "Oğlumu görmeme izin verin" ifadelerini kullandı.



Kremlin muhalif liderin ölümüyle ilgisi olduğunu reddetti ve Batı'nın ölümden Başkan Vladimir Putin'in sorumlu olduğuna dair iddialarının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Putin, yabancı güçlerin Rusya'daki seçimlere müdahale etmesi durumunda sert bir tepki verileceği konusunda uyardı.



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Kremlin bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Yulia Navalnaya'nın Aleksey Navalni'nin çalışmalarına devam edeceğine söz verdiği video açıklamasını izlemediğini söyledi.



Kremlin ayrıca Rus muhalif liderin "sinir gazıyla zehirlendiği" iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.



Navalnaya, kocasının ölümünden üç gün sonra ve Rusya'nın bir sonraki başkanlık seçimine bir aydan az bir süre kala yayınlanan videoda "özgür bir Rusya" için savaşacağını söyledi ve destekçilerini Putin'e her zamankinden daha büyük bir öfkeyle karşı çıkmaya çağırdı.



İki çocuk annesi Navalnaya, şaşkına dönmüş muhalefete liderlik etmeye yardım edeceğinin sinyalini verirken Putin'i Navalni'yi öldürmekle suçladı. Kremlin bunu yalanladı.

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Rus muhalif medya kuruluşları, muhalif lider Aleksey Navalni’nin cansız bedeninin cezaevinden çıkarıldıktan sonra konvoy halinde morga götürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı.



Rusya Soruşturma Komitesi, Navalni’nin avukatları ve ailesiyle iletişime geçti.



Navalni'nin basın sözcüsü Kira Yarmysh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müfettişler aileye ve avukatlara kimyasal incelemeler yapılacağını ve en az 14 gün daha cenazeyi teslim etmeyeceklerini söyledi” ifadelerini kullandı.



Navalni’nin destekçileri cenazenin aileye teslim edilmesi için internetten imza kampanyası başlatırken, şu ana kadar 60 binden fazla kişinin imzası toplandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin