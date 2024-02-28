Navalni'nin eşi Yulia'dan Putin'e sert eleştiri: "Eli kanlı bir canavar"

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi

Yulia Navalnaya, Strazburg'taki Avrupa Parlamentosu'nda konuştu.

"Navalni'nin cenaze töreninin huzurlu olup olmayacağından veya polisin tutuklamalar yapacağından emin değilim" diyen Navalnaya, "Navalni'nin cansız bedeni istismar edildi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Putin her şeye muktedir, onunla müzakere edemezsiniz" ifadelerini kullanan Navalnaya, "Putin'in emriyle Aleksey üç yıl boyunca işkence gördü. Putin'i yenmek istiyorsanız, yenilik yapmalısınız, onu kararlar veya yaptırımlarla incitemezsiniz" diye konuştu.

Putin'i sert şekilde eleştiren Navalnaya, "Siz bir siyasetçiyle değil, kanlı bir canavarla karşı karşıyasınız" diyerek Putin'in, Rusya, Ukrayna ve Navalni konularındaki eylemlerinden dolayı hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Navalnaya, "Putin ve müttefiklerinin paralarını saklamalarına yardımcı olan avukatları ve finansçıları araştırmak gerekiyor" diye ekledi.

Aleksey Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş ise bugün yaptığı açıklamada, Navalni'nin cenaze töreninin 1 Mart'ta Moskova'da düzenleneceğini duyurmuştu.

Maryino bölgesindeki bir kilisede yapılacak uğurlama töreninin ardından Borisovskoye Mezarlığı'nda cenaze töreni gerçekleştirilecek.