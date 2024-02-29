Navalni'nin naaşı için cenaze aracı bulunamıyor

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, cenaze törenine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



Açıklamada cenaze törenine bir gün kalmasına rağmen Navalni'nin naaşını tören alanına götürecek cenaze aracı bulunamadığı belirtildi.



Yarmish tarafından yapılan açıklamada, "Cenazeden bir gün önce Navalni'nin naaşını taşıyacak cenaze aracı bulamıyoruz" ifadelerine yer verildi.



Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, cenaze töreninin 1 Mart'ta Moskova'da düzenleneceğini açıklamıştı.



Cenaze töreni Maryino bölgesindeki bir kilisede yapılacak uğurlama töreninin ardından Borisovskoye Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek.



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