Navalni'nin naaşı için cenaze aracı bulunamıyor

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, cenazesine bir günden az zaman kalan Navalni'nin naaşını mezarlığa götürmek için cenaze aracı bulunamadığını açıkladı.

Navalni'nin naaşı için cenaze aracı bulunamıyor

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, cenaze törenine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada cenaze törenine bir gün kalmasına rağmen Navalni'nin naaşını tören alanına götürecek cenaze aracı bulunamadığı belirtildi.

Yarmish tarafından yapılan açıklamada, "Cenazeden bir gün önce Navalni'nin naaşını taşıyacak cenaze aracı bulamıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, cenaze töreninin 1 Mart'ta Moskova'da düzenleneceğini açıklamıştı.

töreni Maryino bölgesindeki bir kilisede yapılacak uğurlama töreninin ardından Borisovskoye Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek.

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