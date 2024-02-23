Neandertaller tarihin ilk mühendisleri olabilir

MODERN İNSANLAR KADAR KARMAŞIK DÜŞÜNEBİLİYORLARDI

Eserler ilk kez ayrıntılı olarak incelendiğinde, aletlerin toprakta doğal olarak oluşan bir pigment olan aşı boyası ve toprakta bulunan bitüm de dahil olmak üzere organik madde kalıntıları taşıdığı bulundu.

Schmidt, bunların yaklaşık 40 bin yıl önce ortadan kaybolan Neandertaller tarafından yapılmış olmasının "çok muhtemel" olduğunu düşündüğünü ancak erken Homo sapiens'lerin aynı dönemde bölgede bulunduğunu söyledi.



Paris'teki Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde araştırma direktörü olan Marie-Hélène Moncel, Avrupa'daki diğer Neandertal arkeolojik alanlarında tutkal bulunduğunu ve Neandertallerin bu taş aletlerde yapıştırıcı kullanmış olmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi.



Bu keşif Neandertallerin ihtiyaçlarına göre malzeme üreten ilk mühendisler gibi hareket ettiği anlamına geliyor.



Bu, Neandertallerin vahşiler olarak bilindikleri popüler inanca göre daha akıllı olduklarını öne süren son keşif.



Tutkalın yanı sıra ip, oyulmuş kemikler ve mağara ressamlığı yaptıklarına ve kartal pençelerinden takılar yaptıklarına inanılıyor.

