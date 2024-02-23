Neandertaller tarihin ilk mühendisleri olabilir

Yakın zamanda Berlin'deki bir müzede unutulmuş eserler üzerinde yapılan yeni bir analize göre, Neandertallerin taş aletleri daha iyi kavramalarına yardımcı olmak için iki doğal bileşikten bir tür yapıştırıcı icat ettiği ortaya çıktı. Bu durum Neandertallerin ihtiyaçlarına göre malzeme üreten ilk mühendisler gibi hareket ettiğini gösteriyor.

Neandertaller tarihin ilk mühendisleri olabilir

Yeni bir araştırma Neandertallerin taş aletleri daha iyi kavrayabilmek için muhtemelen iki doğal bileşikten bir tür yapıştırıcı icat ettiğini ortaya çıkardı.

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde bir araştırmacı olan Patrick Schmidt, farklı malzemelerden yapışkan bir madde yapma yeteneğinin, antik homininlerin kendi ihtiyaçları için malzeme tasarlayabildiklerini gösterdiğini ve onların düşünme şekillerine bir pencere açtığını söyledi.

Taş aletler, bilim insanlarının Neandertallerin 120 bin ila 40 bin yıl önce kullandığına inandığı "Le Moustier" adlı Fransız alanında 1910 civarında ortaya çıkarıldı.

1960'lı yıllardan bu yana aletlere dokunulmamış ve Berlin'deki Tarih Öncesi ve Erken Tarih Müzesi'nde ayrı ayrı paketlenmişti.

Varlıkları ancak koleksiyonun yakın zamanda yapılan dahili incelemesi sırasında gün ışığına çıktı.

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Eserler ilk kez ayrıntılı olarak incelendiğinde, aletlerin toprakta doğal olarak oluşan bir pigment olan aşı boyası ve toprakta bulunan bitüm de dahil olmak üzere organik madde kalıntıları taşıdığı bulundu.

Schmidt, bunların yaklaşık 40 bin yıl önce ortadan kaybolan Neandertaller tarafından yapılmış olmasının "çok muhtemel" olduğunu düşündüğünü ancak erken Homo sapiens'lerin aynı dönemde bölgede bulunduğunu söyledi.

Paris'teki Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde araştırma direktörü olan Marie-Hélène Moncel, Avrupa'daki diğer Neandertal arkeolojik alanlarında tutkal bulunduğunu ve Neandertallerin bu taş aletlerde yapıştırıcı kullanmış olmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Bu keşif Neandertallerin ihtiyaçlarına göre malzeme üreten ilk mühendisler gibi hareket ettiği anlamına geliyor.

Bu, Neandertallerin vahşiler olarak bilindikleri popüler inanca göre daha akıllı olduklarını öne süren son keşif.

Tutkalın yanı sıra ip, oyulmuş kemikler ve mağara ressamlığı yaptıklarına ve kartal pençelerinden takılar yaptıklarına inanılıyor.

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