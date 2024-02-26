Nesli tükenme tehlikesi altında: Asya filleri koruma altına alındı

Bangladeş Yüksek Mahkemesi nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında bulunan Asya fillerinin esaret altına alınmasına izin veren tüm ruhsatları askıya alma kararı verdi.



Bangladeş'te şu anda yalnızca 200 kadar fil kaldı ve bunların yaklaşık yarısı esaret altında yaşıyor.



Ülke, Asya fillerinin başlıca yuvalarından biriydi ancak kaçak avlanma ve habitat kaybı fillerin sayılarında belirgin bir azalmaya neden oldu.



Önceki plan kapsamında, hayvanlar kütük taşımak için kullanılacakları durumlarda ağaç kesme grupları tarafından lisanslı olarak esaret altına alınabiliyordu. Bazıları ise sirk gruplarına katıldı. Mahkeme, bu tür bir istismarın lisans şartlarını ihlal ettiğini söyledi.

"DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE BİR KARAR"



Bangladeş'teki hayvan hakları grubu Hayvan Refahı İçin İnsanlar (PAW) Vakfı başkanı Rakibul Haque Emil, fillerin koruma altına alınmasının "dönüm noktası niteliğinde bir karar" olduğunu söyledi.



Emil, "Filleri eğitmek adına, sirkler de dahil olmak üzere özel lisans sahipleri, fil yavrularını annelerinden vahşice ayırıyor, aylarca zincirliyor ve sonra onlara hileler öğretmek için işkence ediyor" dedi.



Geçtiğimiz yıl genç bir filin sokaklarda dilenmek için kullanıldıktan sonra trenin altında kalmasıyla bu konuya dikkat çekilmişti. Bu filler genellikle parlak renklere boyanırlar ve onları kaçıranlar tarafından numaralar yapmaya zorlanırlar.



2019'da bir deri bir kemik kalmış iki fil, yol kenarında dilenmek için kullanılırken polis tarafından kurtarılmıştı.