Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ne hitap edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 24 Temmuz tarihinde ABD Kongresi’nde konuşma yapacağı duyuruldu. Netanyahu’yu Kongre kürsüsüne davet eden ABD, ateşkes çıkmazının ortasında İsrail’e yönelik desteğini bir kez daha açıkça ortaya koydu.

Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ne hitap edecek

'in 'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz tarihinde Kongresi'nde konuşma yapacağı duyuruldu.

Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitaben yapacağı konuşmada Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaş hakkında "gerçeği sunacağını" söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Netanyahu'nun Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda konuşacağını açıkladı.

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"SAVAŞ HAKKINDAKİ GERÇEĞİ SUNACAĞIM"

Netanyahu yapacağı konuşma hakkında, "'i her iki Kongre Meclisi önünde de temsil etme ve bizi yok etmeye çalışanlara karşı savaşımız hakkındaki gerçeği Amerikan halkının ve tüm dünyanın temsilcilerine sunma ayrıcalığına sahip olduğum için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun ziyareti, hükümetinin son zamanlarda bazı bomba sevkiyatlarını durdurulmasıyla tırmanan gerilimin ortasında gerçekleşiyor.

Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Biden'la buluşup buluşmayacağı henüz belli değil.

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