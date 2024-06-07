Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ne hitap edecek

"SAVAŞ HAKKINDAKİ GERÇEĞİ SUNACAĞIM"



Netanyahu yapacağı konuşma hakkında, "İsrail'i her iki Kongre Meclisi önünde de temsil etme ve bizi yok etmeye çalışanlara karşı savaşımız hakkındaki gerçeği Amerikan halkının ve tüm dünyanın temsilcilerine sunma ayrıcalığına sahip olduğum için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.



Netanyahu'nun ziyareti, ABD hükümetinin son zamanlarda bazı bomba sevkiyatlarını durdurulmasıyla tırmanan gerilimin ortasında gerçekleşiyor.



Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Biden'la buluşup buluşmayacağı henüz belli değil.