Gazze'de ateşkes planı: Rusya ve Çin, ABD ile anlaşmazlık yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip olan Rusya ve Çin, dün ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik önerisini destekleyen ABD karar taslağına ilişkin endişelerini dile getirdi.
Diplomatlar, konseyin tek Arap üyesi olan Cezayir'in de metni desteklemeye hazır olmadığı sinyalini verdiğini belirtti.
EN AZ 9 EVET OYU GEREKİYOR
Tasarının konseyden geçmesi için en az dokuz evet oyu alması ve ABD, Fransa, İngiltere, Çin ya da Rusya'dan veto almaması gerekiyor.
Biden geçen hafta Gazze Şeridi için İsrail'in girişimiyle oluştuğunu ifade ettiği, üç aşamalı bir ateşkes planı açıklamıştı.
ABD ULUSLARARASI DESTEK ARIYOR
Hamas'ın hala üzerinde çalıştığı plan için uluslararası destek almak isteyen ABD, pazartesi günü 15 üyeden oluşan BM Güvenlik Konseyi'ne bir sayfa uzunluğunda bir taslak sundu. Çarşamba günü de taslağın revize edilmiş bir versiyonu konseye takdim edildi.
Mevcut taslak ateşkes önerisini olumlu karşılıyor, İsrail tarafından "kabul edilebilir" şeklinde tanımlıyor, "Hamas'a öneriyi kabul etme ve her iki tarafa da gecikmeden ve koşulsuz olarak şartları tam olarak uygulama çağrısında bulunuyor"
İSRAİL KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ VAR
Ancak diplomatlara göre, bazı konsey üyeleri İsrail'in planı gerçekten kabul edip etmediği konusunda soru işaretlerine sahip olduklarını ve konseyin Mart ayında acil ateşkes ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması yönünde iletilen talebe bağlı kalmasını istediklerini belirttiler.
ABD metnine Rusya tarafından önerilen değişiklikler arasında hem Hamas'a hem de İsrail'e öneriyi kabul etmeleri çağrısında bulunulması ve tüm tarafların saygı göstereceği acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes talep edilmesi yer alıyor.
MOSKOVA'DAN KALICI ATEŞKES VURGUSU
Moskova ayrıca taslakta, Biden'ın geçen hafta yaptığı açıklamaları yansıtacak şekilde, birinci aşamadaki ateşkesin ikinci aşamaya yönelik müzakereler devam ederken yürürlükte kalacağının vurgulanmasını istiyor.
ABD, Mısır ve Katarlı müzakereciler aylardır ateşkes için arabuluculuk yapmaya çalışıyor.
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki savaşa kalıcı şekilde son verilmesini ve İsrail'in 2,3 milyon nüfusa sahip bölgeden çekilmesini talep ediyor.