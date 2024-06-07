Gazze'de ateşkes planı: Rusya ve Çin, ABD ile anlaşmazlık yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip olan Rusya ve Çin, dün ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik önerisini destekleyen ABD karar taslağına ilişkin endişelerini dile getirdi.



Diplomatlar, konseyin tek Arap üyesi olan Cezayir'in de metni desteklemeye hazır olmadığı sinyalini verdiğini belirtti.

EN AZ 9 EVET OYU GEREKİYOR

Tasarının konseyden geçmesi için en az dokuz evet oyu alması ve ABD, Fransa, İngiltere, Çin ya da Rusya'dan veto almaması gerekiyor.



Biden geçen hafta Gazze Şeridi için İsrail'in girişimiyle oluştuğunu ifade ettiği, üç aşamalı bir ateşkes planı açıklamıştı.