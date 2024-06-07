Gazze'de ateşkes planı: Rusya ve Çin, ABD ile anlaşmazlık yaşıyor

Gazze'de ateşkes planına ilişkin uluslararası destek almak isteyen ABD, 15 üyeden oluşan BM Güvenlik Konseyi'ne bir sayfa uzunluğunda bir taslak sundu. Rusya ve Çin, dün ABD karar taslağına ilişkin endişelerini dile getirdi. Moskova, birinci aşamada ilan edilecek ateşkesin ikinci aşamada müzakereler devam ederken yürürlükte kalacağının vurgulanmasını istiyor. Bazı konsey üyeleri, İsrail'in planı gerçekten kabul edip etmediği konusunda soru işaretlerine sahip.

Gazze'de ateşkes planı: Rusya ve Çin, ABD ile anlaşmazlık yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip olan ve , dün Başkanı Joe Biden'ın 'de ateşkes sağlanmasına yönelik önerisini destekleyen ABD karar taslağına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Diplomatlar, konseyin tek Arap üyesi olan Cezayir'in de metni desteklemeye hazır olmadığı sinyalini verdiğini belirtti.

EN AZ 9 EVET OYU GEREKİYOR

Tasarının konseyden geçmesi için en az dokuz evet oyu alması ve ABD, Fransa, İngiltere, Çin ya da Rusya'dan veto almaması gerekiyor.

Biden geçen hafta Gazze Şeridi için 'in girişimiyle oluştuğunu ifade ettiği, üç aşamalı bir ateşkes planı açıklamıştı.

İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik"

İsrail'in okul saldırısı: "Korkuyu normalleştirdik"

Haberi Görüntüle

ULUSLARARASI DESTEK ARIYOR

Hamas'ın hala üzerinde çalıştığı plan için uluslararası destek almak isteyen ABD, pazartesi günü 15 üyeden oluşan BM Güvenlik Konseyi'ne bir sayfa uzunluğunda bir taslak sundu. Çarşamba günü de taslağın revize edilmiş bir versiyonu konseye takdim edildi.

Mevcut taslak ateşkes önerisini olumlu karşılıyor, tarafından "kabul edilebilir" şeklinde tanımlıyor, "Hamas'a öneriyi kabul etme ve her iki tarafa da gecikmeden ve koşulsuz olarak şartları tam olarak uygulama çağrısında bulunuyor"

İSRAİL KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ VAR

Ancak diplomatlara göre, bazı konsey üyeleri İsrail'in planı gerçekten kabul edip etmediği konusunda soru işaretlerine sahip olduklarını ve konseyin Mart ayında acil ateşkes ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması yönünde iletilen talebe bağlı kalmasını istediklerini belirttiler.

ABD metnine tarafından önerilen değişiklikler arasında hem Hamas'a hem de İsrail'e öneriyi kabul etmeleri çağrısında bulunulması ve tüm tarafların saygı göstereceği acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes talep edilmesi yer alıyor.

Gazze'de ateşkes olacak mı? | Katar: Hamas, Biden'ın teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

Gazze'de ateşkes olacak mı? | Katar: Hamas, Biden'ın teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

Haberi Görüntüle

MOSKOVA'DAN KALICI ATEŞKES VURGUSU

Moskova ayrıca taslakta, Biden'ın geçen hafta yaptığı açıklamaları yansıtacak şekilde, birinci aşamadaki ateşkesin ikinci aşamaya yönelik müzakereler devam ederken yürürlükte kalacağının vurgulanmasını istiyor.

, Mısır ve Katarlı müzakereciler aylardır ateşkes için arabuluculuk yapmaya çalışıyor.

Hamas, Şeridi'ndeki savaşa kalıcı şekilde son verilmesini ve 'in 2,3 milyon nüfusa sahip bölgeden çekilmesini talep ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes olacak mı? | Katar: Hamas, Biden'ın teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

Gazze'de ateşkes olacak mı? | Katar: Hamas, Biden'ın teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

ABD basını yazdı: İsrail'de gözaltındaki Filistinlilere işkence

ABD basını yazdı: İsrail'de gözaltındaki Filistinlilere işkence

Biden'ın oğlu Hunter hakim karşısında: Tanıklar dinlendi

Biden'ın oğlu Hunter hakim karşısında: Tanıklar dinlendi

İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'de yasa dışı yerleşim yerleri kurma mesajı

İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'de yasa dışı yerleşim yerleri kurma mesajı

Meksika'dan DSÖ'ye karşı açıklama: Kuş gribinin alt türü A(H5N2) kaynaklı ilk ölüm doğrulanmadı

Meksika'dan DSÖ'ye karşı açıklama: Kuş gribinin alt türü A(H5N2) kaynaklı ilk ölüm doğrulanmadı

Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı: AVM'yi vurdular

Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı: AVM'yi vurdular

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...