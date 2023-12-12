Netanyahu, ABD ile ters düştü: Gazze Filistinlilere bırakılmalı

ABD YÖNETİMİNİN GÖRÜŞLERİ



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'nin geleceğine ilişkin 4 Aralık’ta ABC News'e demeç vermiş, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin Yönetimi" görmek istediklerini belirtmişti.



İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunan Kirby, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." demişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal sona erdiğinde "Filistin Yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" açıklamalarına ilişkin Kirby, "(Netanyahu'nun) söylediği şey, şu anda reformdan geçmemiş bir Filistin Yönetimi'nin, kendisi için de bizim için de kabul edilemez olduğudur. Filistin Yönetimi'nin şu anda Gazze'de güvenilir bir yönetim kontrolü sağlayabilecek bir konumda olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 3 Aralık’ta Batı Şeria'daki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



ABD'nin Filistin halkına ve bu halkın güvenlik, onur ve iradesine desteğini dile getiren Harris, iki devletli çözüm vurgusu yapmıştı.



Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, "Dubai'de yaptığı görüşmelere binaen, Harris, Gazze'deki çatışmaların bitmesinin ardından ABD'nin fikirlerini görüştü ve yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze'ye desteğini dile getirdi." ifadeleri yer aldı.