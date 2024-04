Netanyahu hakkında bu hafta tutuklama kararı çıkabilir

The Times of Israel gazetesine konuşan adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, İsrail Milli Güvenlik Konseyi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey siyasiler hakkında olası bir tutuklama kararını engellemek için çalıştığını söyledi. SAVAŞ SİLAHI OLARAK AÇLIK İsrailli yetkili, UCM'nin olası tutuklama kararına temel teşkil edecek ana unsurun İsrail 'in " Gazze 'deki Filistinlileri kasten aç bırakması" olacağının altını çizdi. ABD'nin de olası bir tutuklama kararının önüne geçmek için diplomatik çaba gösterdiği yönündeki iddialar doğrulandı. İsrail ordusunun Gazze'de işlediği suçlara ilişkin çıkabilecek UCM kararına ilişkin Tel Aviv yönetiminde endişeler giderek artıyor. Konuya ilişkin geçen hafta İsrail Başbakanlık Ofisi'nde "acil durum toplantısı" yapıldı.

TUTUKLAMA KARARI BU HAFTA İÇİNDE ÇIKABİLİR



The Times of Israel'e konuşan bir diğer İsrailli diplomat ise Dışişleri Bakanlığı'nın da söz konusu çabalara dahil olduğunu belirterek, "Mümkün olan her yerde faaliyet gösteriyoruz" dedi.



İsrailli askeri analist Amos Harel, Tel Aviv yönetiminin UCM Başsavcısı Karim Khan'ın bu hafta içinde Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama kararı çıkarabileceği varsayımıyla çalıştığını bildirdi.



İsrail ordusu uluslararası sözcüsü Nadav Shoshani'nin, İsrail'in Gazze kıyısında yüzer iskele inşaatına ilişkin brifing vermesi, UCM'nin olası kararını engelleme çabaları arasında dikkat çekiyor.