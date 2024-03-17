Netanyahu: İsrail ordusu birkaç hafta içinde Refah'a girecek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 163'üncü gününde. İsrail ordusunun yerinden edilmiş 1 buçuk milyon Filistinlinin yaşadığı Refah kentine operasyon hazırlıkları devam ediyor.

İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir uluslararası baskıya ve çağrılara rağmen gerçekleştirmekte ısrarcı olduğu Refah operasyonu hakkında konuştu.



Netanyahu, artan uluslararası baskının Hamas'a karşı savaş hedeflerine ulaşılmasına engel olamayacağını söyledi.



Sivillerin bölgeden tahliye edileceğini ve daha sonra İsrail ordusunun bölgeye gireceğini kaydeden Netanyahu, "Refah'a gireceğiz. Bu birkaç hafta sürse bile gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte İsrail Başkanı uluslararası toplumu 7 Ekim'de yaşanan saldırıyı ve etkilerini unutmakla suçladı.



"HOLOKOST'TAN BERİ YAHUDİLERİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK KATLİAM"

Savaş Kabinesi toplantısında konuşan Netanyahu, "Uluslararası toplumdaki dostlarımıza şunu söylüyorum: Hafızanız bu kadar mı zayıf? 7 Ekim'i o kadar çabuk unuttunuz ki" ifadelerini kullandı.



Netanyahu konuşmasında, 7 Ekim saldırısını, "Holokost'tan bu yana Yahudilere karşı işlenen en kötü katliam" olarak niteledirerek, "İsrail'in kendisini Hamas'ın canavarlarına karşı savunma hakkını inkar etmeye bu kadar hazır mısınız?" diye konuştu.



Netanyahu, İsrail sivilleri savaş bölgelerinden tahliye ederken, Refah şehri de dahil olmak üzere Gazze'deki saldırılarına devam edeceğini yineledi.