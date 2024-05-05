Netanyahu: Rehineler karşılığında savaşa ara vermeye hazırız

Kahire'deki ateşkes müzakereleri İsrail heyeti ve Hamas arasında devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyada hesabından paylaştığı görüntülü mesajda açıklamalarda bulundu.

Netanyahu açıklamasında, İsrail'in rehineler karşılığında Gazze'deki savaşa ara vermek konusunda istekli olduğunu söyledi.



Netanyahu ayrıca açıklamasında, Hamas'ın savaşın tamamen sonlandırılması ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesine yönelik taleplerinin kabul edilmeyeceğini vurguladı.

"HAMAS'IN GAZZE'NİN KONTORLÜNÜ ALMASINA HAZIR DEĞİLİZ"

Hamas'ın taleplerinin kabul edilemeyeceğini aktaran Netanyahu,"Hamas'ın taleplerine teslim olmak İsrail Devleti için korkunç bir yenilgi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu kabineye yaptığı konuşmada, "İsrail Devleti bunu kabul edemez. Hamas taburlarının sığınaklarından çıkıp Gazze'nin kontrolünü tekrar ele geçirmesi, askeri altyapısını yeniden inşa etmesi ve İsrail vatandaşlarını tehdit etmek için geri dönmesi gibi bir durumu kabul etmeye hazır değiliz" ifadelerini kullandı.



Netanyahu, İsrail'in savaş hedeflerine ulaşana kadar savaşmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"MÜZAKERELERİ ÇIKMAZA SOKMAYI AMAÇLIYOR"

Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasından sonra koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Netanyahu'nun bu açıklamayla esir takası müzakerelerini çıkmaza sokmayı amaçladığı yorumları yapılıyor.

Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası olsa da olmasa da Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırılarını başlatacaklarını söylemişti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada ise grubun hala "kapsamlı bir ateşkese ulaşma" konusunda istekli olduğu kaydedildi.