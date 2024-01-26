Netanyahu'dan bakanlara yorum yasağı

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra gözler İsrail'e çevrildi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bakanlardan Uluslararası Adalet Divanının kararına yorum yapmamasını istedi.

Netanyahu'dan bakanlara yorum yasağı

Başbakanı Binyamin Netanyahu, bakanlarından, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yorum yapmamalarını talep etti.

Netanyahu, UAD’nin İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırımı önlemek ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumu iyileştirmek için önlemler alması talimatını verdiği karar hakkında kabine üyelerinden yorum yapmamalarını istedi.

Buna rağmen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, karar hakkında yazılı açıklama yaparak UAD’yi “antisemizm” ile suçlamıştı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lahey'deki antisemit mahkemenin kararı, önceden bilineni kanıtlıyor: Bu mahkeme adalet değil, Yahudi halkına yönelik zulüm arıyor. Holokost sırasında sessiz kaldılar, bugün de ikiyüzlü bir şekilde devam ederek bir adım daha atıyorlar."

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