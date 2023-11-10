Netanyahu'dan Gazze açıklaması: "İşgal etmeye çalışmıyoruz"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun açıklamaları Gazze'de her gün 4 saatlik ara verilmesi kararından sonra geldi.

Amerikan FOX News'e konuşan Netanyahu, "Gazzeyi fethetmeye, işgal etmeye ve sonrasında yönetmeye çalışmıyoruz." açıklamasını yaptı.

Gazze'de sivil yönetimin ele alması gerektiğini savunan Netanyahu, bu yapının İsrail'e saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olması gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı, Gazze'de Hamas benzeri güçlerin oluşmasını engellemek için kendilerinin güçlü bir askeri yapıya sahip olması gerektiğini aktardı.