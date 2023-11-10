Netanyahu'dan Gazze açıklaması: "İşgal etmeye çalışmıyoruz"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 35 gündür aralıksız sürüyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Gazze'yi fethetmeye ve yönetmeye çalışmıyoruz." dedi.

Netanyahu'dan Gazze açıklaması: "İşgal etmeye çalışmıyoruz"
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Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun açıklamaları 'de her gün 4 saatlik ara verilmesi kararından sonra geldi.

Amerikan FOX News'e konuşan Netanyahu, "Gazzeyi fethetmeye, işgal etmeye ve sonrasında yönetmeye çalışmıyoruz." açıklamasını yaptı.

Gazze'de sivil yönetimin ele alması gerektiğini savunan Netanyahu, bu yapının İsrail'e saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olması gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı, Gazze'de Hamas benzeri güçlerin oluşmasını engellemek için kendilerinin güçlü bir askeri yapıya sahip olması gerektiğini aktardı.

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