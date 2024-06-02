Netanyahu’nun danışmanından ateşkes yorumu: "İyi bir anlaşma değil"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dış politika danışmanı Ophir Falk, İngiliz The Sunday Times gazetesine konuştu. Falk, Biden'ın açıkladığı İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden’ın açıklamalarının "siyasi bir konuşma" olduğunu ileri süren Falk, İsrail’in Gazze ’deki saldırılarının sona ermesi için "Hamas’ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gerektiğini savundu. Falk, önerilen anlaşmanın "üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" belirterek, "İsrail’in hedefleri karşılanana kadar kalıcı ateşkes olmayacağını" öne sürdü. Falk ayrıca, "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil" ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANI



Biden, dün, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.



İlk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.



ABD Başkanı Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini, geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini aktarmıştı.

İkinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçilecek, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa süreci gündeme gelecek ve tarafların elinde kalan ölü rehineler teslim edilecek.