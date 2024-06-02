Biden'ın Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planı: Bilinmesi gerekenler

NÜFUSUN YÜZDE 75'İ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler, şu anda sekizinci ayına giren savaşın, Gazze'deki nüfusun yüzde 75'ini yerinden ettiğini ve bölgenin bazı kesimlerinin felaket düzeyinde insani koşullar altında kıtlıkla mücadele etmesine neden olduğunu söylüyor.

Cuma günü Biden ve yetkililer tarafından açıklanan son üç aşamalı ateşkes teklifi hakkında bilinmesi gerekenler ise şöyle...