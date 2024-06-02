Biden'ın Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planı: Bilinmesi gerekenler
ABD Başkanı Joe Biden, kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi açıkladı. Biden'ın açıkladı ateşkes planı; İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini, insani yardımların artırılmasını ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesine giden yolu içeriyor. Ateşkes önerisinin, yaklaşık 4 ay önce Hamas'ın Mısır ve Katar üzerinden sunduğu esir değişimi ve ateşkes teklifinden pek farklı olmaması ise tartışma yarattı.
UMUTLARI TAZELEYEN ATEŞKES TEKLİFİ
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de "savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi" yönünde üç aşamalı bir plan açıkladı.
Biden'ın açıkladığı plan, İsrail ile Hamas arasında aylardır çıkmaza giren ateşkes anlaşmasına dair umutları tazeledi.
Biden, yoğun diplomasi ve Katar, Mısır, İsrail ve diğer Ortadoğu ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından taslağı, "İsrail'in kapsamlı bir teklifi" olarak nitelendirdi.