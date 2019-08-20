Haber İsral merkezli Channel 12 kanalında yer aldı. Habere göre devlet fonlarını kötüye kullanma suçlamasını haziran ayında kabul eden Sara Netanyahu pazar günü Ukrayna’ya yaptığı seyahatte koltuğunu terk edip pilotu görmek istedi.



Ancak güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Netanyahu'nun bindiği uçağın pilotu "hoş geldiniz" anonsu yapmayınca kokpite girmek istediği iddia edildi.



Habere göre, olayın ardından kaptan pilot tekrar anons yaparak, eşine Kiev ziyaretinde eşlik eden 60 yaşındaki Sara Netanyahu’ya "hoş geldiniz" dedi.



İsrail Başbakanlık ofisi haberlerin "çarpıtıldığını" belirtti. Bir diğer olaysa Netanyahu çifti, Ukrayna'ya ayak bastığı sırada yaşandı.



EKMEĞİ YERE ATTI İDDİASI



Netanyahu çiftine Kiev'de indikleri havalimanında karşılama ekibi geleneksel ekmekten ikram etti.



Binyamin Netanyahu ekmekten bir parça kopardıktan sonra eşine de verdi. Ancak Sara Netanyahu'nun eşinin verdiği ekmeği yemek yerine yere atması tepki gördü.

