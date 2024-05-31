Netanyahu: UCM Başsavcısı'nın yakalama kararı talebi delilik

Netanyahu Fransız kanalı LCI'ye verdiği röportajda, UCM Başsavcısı'nın "Hamas liderleri ile İsrail'in demokratik yollarla seçilmiş liderleri arasında sahte bir eşdeğerlik kurduğunu" öne sürerek, yakalama kararı başvurusunu "delilik" olarak niteledi.



Mahkemenin iddia ettiği gibi "sivilleri aç bırakma politikalarının olmadığını" ileri süren Netanyahu, UCM Başsavcısı Han'ın kendisi hakkında sunduğu gerekçelerin "uydurma" olduğunu ve Gazze'de kıtlığı önlemek için "her şeyi yaptıklarını" savundu.



Gazze'de sivil kayıplara ilişkin soruya Netanyahu, askeri kayıplara kıyasla Gazze'deki sivil kayıpların "modern şehir savaşlarında görülen en düşük oran" olduğunu iddia etti.



Dünya genelinde İsrail'e karşı düzenlenen protesto gösterilerini eleştiren Netanyahu, eylemcileri "İsrail’in demokrasisini" hedef almakla suçladı.

İSRAİL FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK MI?



Öte yandan Filistin devletini tanıyıp tanımayacaklarına ilişkin Netanyahu, Filistin'in "barışçıl bir devlet" olmayacağını iddia ederek, "Onlara şimdi bir devlet verirseniz bu, teröristler için mümkün olan en büyük ödül olacaktır." ifadelerini kullandı.



Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi işgaline yönelik soruya ise "Gazze'yi işgal etmek gerekecek mi bilmiyorum ama teröristleri durdurmak için her an oraya girebilmemiz gerekecek." cevabını verdi.



Netanyahu röportajının yayımladığı sırada yüzlerce kişi televizyon binasının önünde toplanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve savaş suçuyla itham edilen Netenyahu'ya propaganda yaptırılmasını protesto etti.