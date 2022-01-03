New York Başsavcılığı, Trump'ın çocuklarını mahkemeye çağırdı

New York Başsavcılığı, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın mahkemede ifade vermelerini istedi.



Başsavcılık, Trump'ın mülklerini yöneten çocuklarının, söz konusu taşınmazların değerleri hakkında manipülasyon yapıp yapmadıklarının anlaşılması için ifadelerinin alınmasına karar verildiğini belirtti.



Mahkemenin talebiyle ilgili oğul Trump ve Ivanka Trump'tan henüz bir açıklama gelmedi.



Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.



Başsavcılık daha önce ifade vermesi için Donald Trump'ı mahkemeye çağırmış ve kendisine 7 Ocak'a kadar zaman tanındığını bildirmişti.



Trump'ın avukatlarından ise mahkeme celbinin iptal edilmesi için harekete geçileceğine dair açıklama gelmişti.



Manhattan Bölge Savcılığına bağlı savcılar, son haftalarda davayla ilgili ek tanıkların görüşüne başvururken New York Başsavcılığı da ceza soruşturmasının bir parçası olarak davaya müdahil olmuştu.

