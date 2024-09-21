New York Belediyesi'nde Filistin için oturma eylemi

New York Belediye Binasına yürüyen Filistin destekçileri, oturma eylemi düzenleyerek İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına tepki gösterdi.

New York Belediyesi'nde Filistin için oturma eylemi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Müzesi önünde toplanan destekçileri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla New York Belediyesine doğru yürüyüşe geçti. Binaya ulaşan göstericiler, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı İsrail'e yardımla suçlarken, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Uzun süre belediye binasının önünü işgal eden grup, New York'ta artan polis şiddetini de protesto etti. Göstericiler, şiddetin bir an önce durdurulması yönünde sloganlar attı.

NEW YORK'TA POLİS ŞİDDETİ

Öte yandan 15 Eylül Pazar günü New York Polis Departmanı'ndan 2 polisin metro istasyonunda 2.90 dolarlık bilet ücretini ödemeyip turnikeden atlayan 37 yaşındaki Derell Mickles'ın kendilerine bıçak çekmesi sonucu ateş açmasıyla toplamda 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı. Polislerin 9 el ateş etmesi sonucu Mickles ile birlikte etraftaki 3 kişi de vurulmuştu. Olay sonrası açıklama yapan New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Polis memurlarının asla metrolarda silahlarını ateşlememesi gerektiğini söyleyeceğinizi biliyorum. İdealizm gerçekçilik değildir. Polislik, hayal edilemeyecek bir hızda gelişen çok karmaşık bir olaylar dizisidir" dedi.

Silahı ateşleyen polis memuru hakkında herhangi bir suçlama yapılmadı.

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