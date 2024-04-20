New York'ta "fare idrarı" krizi

Yıllar boyunca ABD'nin en önemli şehirlerinden New York, sürekli sabit olan fare popülasyonu nedeniyle sabit sayıda hastalık vakasına tanık oldu.



Ancak şehrin Sağlık Bakanlığı'na göre, yalnızca 2023'te bildirilen 24 vakayla sayı son zamanlarda arttı. Bu, tek bir yılda kaydedilen en yüksek sayı.



2024 yılında ise dört ayda altı vaka bildirildi. Şehirde 2001'den 2020'ye kadar yılda üç vaka görülmüştü. Bu karşılaştırma vakalardaki inanılmaz artışı gözler önüne seriyor.

3,5 MİLYON DOLARLIK "FARE FONU"



Belediye Başkanı Adams, şehirde artan çöp ve fare sorunu için özel bir birlik oluşturduğunu açıkladı ve şehir sakinlerinden plastik poşet kullanmamalarını rica etti.



Adams açıklamasında, “İnsanların noktaları birleştirmesi gerekiyor. Plastik poşetler kemirgenler anlamına gelir. Plastik poşetleri sokaklarımızdan kaldırın, farelerin azaltılması sorununa büyük bir katkı sağlayacaksınız” ifadelerini kullandı.



Belediye ayrıca fare sayısını azaltmaya yönelik bir girişim olan Harlem Fare Azaltma Bölgesi için 3,5 milyon dolar yatırım yaptı.



Yetkililer, çalışmaların başlamasından bu yana fare çağrılarında yüzde 20'lik bir azalma olduğunu kaydetti.

FARELERDEN NASIL HASTALIK BULAŞIYOR?

Leptospiroz, enfekte hayvanların idrarı yoluyla veya enfekte hayvanların idrarıyla kontamine olmuş su, toprak veya gıdayla temas yoluyla bulaşabilen potansiyel olarak ölümcül bir bakteriyel enfeksiyondur.



Hastalığa yakalanabilecek hayvanlar arasında köpekler, sığırlar, domuzlar ve atlar bulunur.



Enfekte olduğu takdirde insanlarda ateş, baş ağrısı, titreme, kas ağrıları, kusma, ishal, öksürük, konjonktival sıvı kaybı, sarılık ve döküntü gibi belirtiler görülebilir.



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre tedavi edilmezse hastalık böbrek hasarına, menenjite, karaciğer yetmezliğine, solunum sıkıntısına ve hatta ölüme neden olabilir.