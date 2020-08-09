Nijer'de zürafa koruma alanına silahlı saldırı

Nijer'de zürafa koruma alanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.



AA muhabirinin yerel emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkent Niamey'e 60 kilometre mesafede bulunan Koure Zürafa Koruma Alanına silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda 6 Fransız turistle Nijerli tur rehberi ve şoför yaşamını yitirdi.

5 Fransız turistle Nijerli şoför ve rehberin silahla vurularak öldürüldüğü, kaçmaya çalışan 1 Fransız kadın turistin ise boğazının kesildiğini açıklandı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Batı Afrika'daki önemli turistik destinasyonlardan biri olan Koure Zürafa Koruma Alanında, sayıları kaçak avcılık nedeniyle giderek azalan zürafa nüfusunun bakımı ve üremesi sağlanıyor.

