Nijerya’da 1,8 ton kokain ele geçirildi: 5 milyar lira değerinde

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı, Lagos kentinde bir depoda piyasa değeri 278,5 milyon dolar (5 milyar lira) olan 1,8 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Haberler - İHA 20.09.2022 - 07:21 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 07:23

Nijerya’da 1,8 ton kokain ele geçirildi: 5 milyar lira değerinde

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’da uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vuruldu.

 Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Lagos kentinde bir depoda piyasa değeri 278,5 milyon dolar olan 1,8 ton kokain ele geçirildiği duyuruldu. Kokainin fiyatı bugünkü kurdan tam 5 milyar Türk Lirası'na denk geliyor. 

Ajans, ele geçirilen uyuşturucunun Avrupa ve Asya'daki alıcılara gönderileceğini ifade ederek, 2018'den bu yana ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ile koordineli olarak takip ettiği uluslararası bir uyuşturucu çetesinin üyeleri olan 4’ü Nijeryalı, 1’i Jamaikalı 5 kişinin düzenlenen baskında yakalandığını aktardı.

Batı Afrika, Latin Amerika'da üretilen ve Avrupa'da satılan kokain için önemli bir geçiş merkezi olarak biliniyor. Geçtiğimiz nisan ayında Fildişi Sahili’nde 2 tondan fazla kokain ele geçirilirken, Cape Verde takımadalarında 2019 yılında 9,5 ton kokain ele geçirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Suç Ofisi, küresel olarak yakalanan kokain miktarının 2020'de 1,424 ton ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. 

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