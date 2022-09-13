Meksika'da uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe: Piyasa değeri 450 milyon TL

Meksika’nın Chiapas eyaleti açıklarındaki bir teknede bin 700 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 24 milyon 515 bin dolar olduğu belirtildi.

Haberler - İHA 13.09.2022 - 06:37

Meksika'da uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe: Piyasa değeri 450 milyon TL

'da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda bin 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Donanma Sekreterliği (SEMAR), istihbarat çalışmaları sonucu kokain taşıdığından şüphelenilen bir teknenin takibe alındığını açıkladı. Güvenlik güçleri tarafından havadan ve denizden yürütülen operasyonda, teknenin Chiapas Limanı açıklarında olduğu tespit edildi.

Meksika'da uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe: Piyasa değeri 450 milyon TL - 1

Yaşanan kovalamacanın ardından tekneye ulaşan ekipler, yapılan aramada paketler halinde bin 700 kilogram kokain ele geçirdi. Tekne ve içerisindeki kokain Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı makamlarına teslim edilirken, teknedeki 8 kişi uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 24 milyon 515 bin dolar ( 446 milyon 828 bin TL) olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe indirildiğini ifade etti.

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