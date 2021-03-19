Nijerya'da "gizemli hastalık" can aldı (56 kişi hastaneye kaldırıldı)

Nijerya'da "gizemli hastalık" nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı 19.03.2021 - 01:54

Nijerya'da "gizemli hastalık" can aldı (56 kişi hastaneye kaldırıldı)

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Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Rogo bölgesine bağlı 6 köyde, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi hastanelik oldu.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, hastaneye getirilenlerin bazılarında kusma ve idrarda kan görüldüğünü belirtti.

Öte yandan, Kano'daki Sağlık Bakanlığında salgın hastalıktan sorumlu bir yetkili, bakanlığın salgına ilişkin bir rapor aldığını ancak bu hastalıktan yalnızca 4 kişinin etkilendiğini ve bu kişilerin tedavi edildiğini söyledi.

Nijerya'da geçen sene "gizemli hastalık" nedeniyle binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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