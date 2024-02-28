Nijerya'da menenjit salgını: 20 öğrenci hayatını kaybetti

MENENJİT NEDİR?



Meninjit, beyin ve omuriliğin etrafındaki zarların (meninkslerin) iltihaplanmasıdır. Bu iltihap, genellikle bakteri veya virüs enfeksiyonu sonucu oluşur, ancak mantarlar, parazitler veya diğer nedenler de nadiren meninjite yol açabilir.

Meningitin başlıca belirtileri şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş,boyun sertliği,ışığa duyarlılık,Kusma,Bilinç bulanıklığıdır.



Meningit, tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Tedavi, enfeksiyonun nedenine bağlı olarak antibiyotikler veya antiviral ilaçlar içerebilir. Aşılar, özellikle bakteriyel meningit türlerine karşı koruma sağlamak için mevcuttur ve bu nedenle, özellikle çocuklar ve genç yetişkinlerde meningokok enfeksiyonlarına karşı yaygın olarak önerilir.



NASIL BULAŞIR ?



Meningit, solunum veya boğaz salgılarıyla temas sonucu bulaşabilen bir hastalıktır. Öksürme, hapşırma veya doğrudan temas gibi yollarla bulaşabilir. Aşılar ve hijyen önlemleri bulaşmayı azaltabilir.

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