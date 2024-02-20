Yeni salgın korkusu: Deve gribi her üç kişiden birini öldürüyor

COVID-19'DAN DAHA ÖLÜMCÜL AMA DAHA AZ BULAŞICI



MERS nispeten yeni bir hastalık ve ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan'da tanımlandı. O zamandan bu yana 2 bin 200 vaka ve 939 ölüm meydana geldi.



Vakaların çoğunluğu Arap Yarımadası'nda rapor ediliyor, ancak 2018'de İngiltere'de de görüldü.



Virüs, soğuk algınlığından Şiddetli Akut Solunum Sendromu'na (SARS) kadar çeşitli hastalıklara neden olabilen koronavirüs ailesinin bir parçasıdır.



MERS, kardeş hastalığı olan Covid-19'dan daha ölümcül ancak daha az bulaşıcı.



Dünya Sağlık Örgütü, covid salgınının başladığı 2020'den bu yana MERS vakalarının "önemli ölçüde" azaldığını söyledi. DSÖ, covid virüsünün veya aşının MERS'e karşı ek koruma sağlayabileceğini öne sürdü.



Alternatif olarak, karantina sırasında maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi virüs önleme tedbirleri de vakalardaki düşüşün arkasında olabilir.



DSÖ daha önce hastalığı, henüz bilinmeyen bir patojen olan gizemli "hastalık X"in yanı sıra, bir salgına yol açma potansiyeli olan ancak spesifik bir tedavisi veya aşısı bulunmayan bir dizi hastalıktan biri olarak listelemişti.

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