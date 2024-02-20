Yeni salgın korkusu: Deve gribi her üç kişiden birini öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 13 Ağustos 2023 ile 1 Şubat 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan'da iki erkek ve iki kadına "deve gribi" teşhisi konulduğunu söyledi.
Dört kişinin de yaşları 59 ile 93 arasındaydı ve hastalığı daha da kötüleştirebilecek temel sağlık sorunları vardı.
Genellikle enfekte develerden bulaştığı için sıklıkla deve gribi olarak adlandırılan virüs, enfekte olanların yaklaşık yüzde 36'sını, yani üçte birinden fazlasını öldürüyor.
Son salgında enfekte olan dört kişiden birinin devesi vardı, diğerinin ise deve sahibiyle akraba olduğu görüldü.
Diğer iki vakanın develerle doğrudan veya dolaylı teması yoktu.
Enfekte olanların tümü, 15 Eylül 2023 ile 26 Ekim 2023 arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi tipik semptomlar yaşadı.
İki ölüm 19 Ekim 2023 ve 24 Aralık 2023'te gerçekleşti.
COVID-19'DAN DAHA ÖLÜMCÜL AMA DAHA AZ BULAŞICI
MERS nispeten yeni bir hastalık ve ilk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan'da tanımlandı. O zamandan bu yana 2 bin 200 vaka ve 939 ölüm meydana geldi.
Vakaların çoğunluğu Arap Yarımadası'nda rapor ediliyor, ancak 2018'de İngiltere'de de görüldü.
Virüs, soğuk algınlığından Şiddetli Akut Solunum Sendromu'na (SARS) kadar çeşitli hastalıklara neden olabilen koronavirüs ailesinin bir parçasıdır.
MERS, kardeş hastalığı olan Covid-19'dan daha ölümcül ancak daha az bulaşıcı.
Dünya Sağlık Örgütü, covid salgınının başladığı 2020'den bu yana MERS vakalarının "önemli ölçüde" azaldığını söyledi. DSÖ, covid virüsünün veya aşının MERS'e karşı ek koruma sağlayabileceğini öne sürdü.
Alternatif olarak, karantina sırasında maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi virüs önleme tedbirleri de vakalardaki düşüşün arkasında olabilir.
DSÖ daha önce hastalığı, henüz bilinmeyen bir patojen olan gizemli "hastalık X"in yanı sıra, bir salgına yol açma potansiyeli olan ancak spesifik bir tedavisi veya aşısı bulunmayan bir dizi hastalıktan biri olarak listelemişti.
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