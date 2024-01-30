Nijerya'da silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü

Nijerya ulusal basınındaki haberlere göre Agatu bölge yetkilisi Godwin Edoh, silahlı kişilerin Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesindeki köylere saldırılar düzenlediğini belirtti.



Edoh, saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.



Saldırıların ardından bölgedeki çok sayıda kişiden de haber alınamadığı bilgisini paylaşan Edoh, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.



Nijerya, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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