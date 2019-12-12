Nobel Barış Ödüllü eski başkandan  yolsuzluk iddiasına ret

Eski Devlet Başkanı Santos, Kolombiya Seçim Konseyinin Odebrecht şirketine yönelik usulsüz bağış iddiasıyla başlattığı ön soruşturmada ifade verdi.



Santos, iki saat süren ifadesinin ardından basına yaptığı açıklamada, başkanlık kampanyası sırasında herhangi bir etik dışı uygulama olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığını söyledi.



Eski Devlet Başkanı, iş adamı Andrés Sanmiguel'in başsavcılığa verdiği ifadede Odebrecht'in kendi lojistik firması üzerinden Santos'un seçim kampanyasına 1,2 milyon dolar para aktardığını ileri sürmesiyle yolsuzluk iddialarının konusu olmuştu.



İddiayı reddeden Santos, Sanmiguel'i ve olayda adı geçen diğer kişileri tanımadığı, "bir siyasi cadı avının hedefi olduğunu" savunmuştu.



12 ÜLKEDE RÜŞVET SKANDALI



Brezilyalı inşaat firması Odebrecht, ABD'de şirket aleyhine açılan davada da vardığı uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere toplam 800 milyon dolar rüşvet dağıttığını itiraf etmişti.



Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Venezuela ve Kolombiya'da savcılar, şirketin kendi ülkelerinde faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.



FARC İLE BARIŞA İMZA ATAN LİDER



2010-2018 yıllarında devlet başkanlığı yapan Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzaladığı tarihi anlaşmayla ülkede yarım asırdır süren çatışma ortamına son vermişti. Santos, barışa yönelik çabaları nedeniyle 2016'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

