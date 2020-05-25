Nobel ödüllü kimya profesörü: Karantina kurtardığından daha çok insanı öldürebilir

Daha önce yeni tip corona virüs(Covid-19) salgınına ilişkin yaptığı başarılı tahminlerle ün kazanan Stanford Üniversitesi Profesörü Michael Levitt, insanları kapalı kapılar ardında tutmanın “panik” yarattığını ve bilimsel bir çözüm olmadığını öne sürdü. Levitt, karantina nedeniyle pandeminin sonunda ölüm oranlarının 10-12 katına çıkacağını düşündüğünü söyledi.



Öte yandan, ABD’li finans kuruluşu da JP Morgan’ın düşüncelerine paralel bir rapor yayımladı. Çalışmanın yazarı Marko Kolanovic, hükümetlerin 'kusurlu bilimsel kağıtlar' tarafından yönlendirilerek 'verimsiz", “geç" ve "çok az etkisi" olan karantina uygulamaları uyguladığını yazdı.

KISITLAMALAR HAFİFLETİLDİKTEN SONRA ALMANYA VE DANİMARKA'DA R DEĞERİ DÜŞTÜ



Kolanovic, Danimarka’da "r" değerinin (virüs bulatırma katssayısı), okullar açıldıktan sonra düşmeye devam etmesini ve Almanya’da kısıtlamalar hafiledikten sonra yüzde 1’in altına gerilemesini iddiasına örnek olarak gösterdi.



AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARINDA KESKİN ARTIŞ



The Telegraph gazetesine konuşan Profesör Lewitt, ”Karantinanın hiçbir hayatı kurtardığını düşünmüyorum. Hatta can almış bile olabilir. Kısıtlamalar nedeniyle belki birkaç trafik kazasının önüne geçilmiş olabilir. Ancak verdiği sosyal hasar çok büyük oldu. Aile içi şiddet, boşanma, alkolizm ve taciz vakalarında keskin bir artış yaşandığını biliyoruz. Bununla birlikte, Covid-19 dışında fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara sahip birçok kişi var. Pek çoğunun tedavisi yarım bırakıldı” ifadelerini kullandı.



KARANTİNANIN ARDINDAN VAKALARDA PATLAMA YAŞANABİLİR



2013 yılında kimya alanında nobel ödülü kazanan Lewitt, karantinanın sona ermesiyle vakalarda ani yaşanacak bir patlama olabileceğini de sözlerine ekledi. Daha önce Covid-19’a yakalanmayan insanların aniden dışarı çıkmasıyla Covid-19 vakalarında hızlı bir artış yaşanabileceğini aktaran Lewitt, karar merciilerine bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.



73 yaşındaki Levitt, “Karantinanın liderler paniklediği için uygulandığını ve bunun halkı da korkuya sürüklediğini düşünüyorum. Konuyla ilgili büyük bir bilgi eksikliği var. Kimse bu konuyu açık bir şekilde tartışmaya açmadı” dedi.



Diğer taraftan profesör, karantinanın Orta Çağ'dan kalma bir yöntem olduğunu ancak etkili olabileceği ihtimalini gözardı etmediğini söyleyerek, epidemiyologların kendilerinin dinlenmesi için iddialarını abarttığını; hükümetlerin vatandaşları maske takmaya ve iş hayatına dönmesini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.



Levitt, pandeminin başlangıcı esnasında kendi matematiksel hesaplamalarından yola çıkarak salgının ulaşacağı boyutu analiz etmişti. Bilim insanları Profesör Levitt’in yaptığı tahminlerin zamanla büyük ölçüde doğru çıktığını açıkladı.

CORONA VİRÜS AŞISINDA YENİ AŞAMA