Corona virüste son durum: ABD'de can kaybı 100 bine yaklaştı





Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 532 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı 347 bini aştı. Öte yandan, ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 99 bin 356'ya yükseldi. Son bir günde ölü sayısı Brezilya'da 22 bin 666'ya, Rusya'da 3 bin 633'e, İran'da ise 7 bin 451'e ulaştı.

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Anadolu Ajansı 24.05.2020 - 22:38

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 5,5 milyonu aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 532 bin 121'e ulaştı. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 347 bin 245 olarak belirtildi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 2 milyon 319 bin 216 oldu.

ABD



ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 246 artarak 1 milyon 688 bin 739'a ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 650 artarak 99 bin 356'ya çıktı.



ABD'yi, 365 bin 213 vakayla Brezilya, 353 bin 427 vakayla Rusya ve 282 bin 852 vakayla İspanya izledi. ABD 'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 99 bin 356'ya yükseldi.ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 246 artarak 1 milyon 688 bin 739'a ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 650 artarak 99 bin 356'ya çıktı.ABD'yi, 365 bin 213 vakayla Brezilya, 353 bin 427 vakayla Rusya ve 282 bin 852 vakayla İspanya izledi.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen



Şimdiye kadar 371 bin 193 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 231 kişi hayatını kaybetti.



New York'u 155 binden fazla vakayla New Jersey ve 110 binin üzerinde vakayla Illinois takip etti.



ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 767 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 452 bine yaklaştı. Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD 'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.Şimdiye kadar 371 bin 193 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 231 kişi hayatını kaybetti.New York'u 155 binden fazla vakayla New Jersey ve 110 binin üzerinde vakayla Illinois takip etti.ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 767 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 452 bine yaklaştı.

İRAN İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 451'e, vaka sayısı ise 137 bin 724'e yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.



Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 451'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 23 artarak 137 bin 724'e ulaştığı bilgisini verdi. Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 107 bin 713 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. Ülkede salgının en fazla Huzistan eyaletinde görüldüğünü dile getiren Cihanpur, son 24 saatte 5 eyalette 1'er ölüm vakası kaydedildiğini, 19 eyalette ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığını belirtti.

RUSYA Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 353 bin 427’ye, ölü sayısı 3 bin 633’e ulaştı. Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 946 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 353 bin 427’e çıktı. Ülkede, ölü sayısı 92 artarak 3 bin 633’e, iyileşen sayısı 5 bin 499 artarak 118 bin 798’e ulaştı.



Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,6 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,7’sinde semptom görülmediği ifade edildi. Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 560 artarak 166 bin 473’e, ölü sayısı 41 artarak 2 bin 34’e çıktı.



Şehirde toplam 53 bin 586 kişinin sağlığına kavuştuğu açıklandı.

287 BİN KİŞİ GÖZETİM ALTINDA Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 260 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 900 binden fazla olduğu kaydedildi. Açıklamada, yaklaşık 287 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

BREZİLYA Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.



Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi. Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kısıtlamaların gevşetildiği birçok eyalette Amerikalılar hafta sonu tatilinde sahillere akın etti.



Ülke genelindeki Müslümanlar ise "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi.

İNGİLTERE İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 121 artarak 36 bin 914'e çıktı.



Ülkede yapılan 73 bin 726 testle bin 625 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 261 bin 184'e yükseldi.



İngiltere'de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı da 3 milyon 532 bin 634 oldu.























