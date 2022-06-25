Norveç'te gece kulüplerini hedef alan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Saldırganın İran asıllı Norveç vatandaşı olduğu belirlendi. Olayla ilgili terör soruşturması yürütülüyor. İskandinav ülkesi Norveç silahlı saldırıyla sarsıldı. Silah sesleri, başkent Oslo'da gece kulüplerinin bulunduğu sokaktan yükseldi.Görgü tanıklarına göre çantalı bir kişi, silahını çıkarıp rastgele ateş açtı, önce barın içini hedef aldı ardından da bulunduğu sokağı.Bir kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgeye kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Saldırgan olayın ardından yakalandı.Polis sözcüsü, zanlının "42 yaşında, İran uyruklu Norveç vatandaşı bir erkek" olduğunu duyurdu. Olay yerinde iki adet silah bulunduğunu da açıkladı.Zanlının daha önce Norveç iç istihbaratı tarafından takip edildiği belirtiliyor. Saldırgan hakkında terör soruşturması başlatıldı.Saldırı, eşcinsellerin gittiği barları hedef alması nedeniyle nefret suçu olarak da değerlendiriliyor.Saldırının ardından Oslo'da yapılması planlanan ''Onur Yürüyüşü'' dahil tüm etkinlikler iptal edildi.5 milyon 400 bin nüfuslu Norveç'te nefret suçu oranı birçok ülkeye göre düşük olsa da 2011 yılında ülke, tarihinin en kanlı saldırısına sahne olmuştu.Aşırı sağcı Anders Behring Breivik, gençlik kampında katliam yapmış, çoğu çocuk 77 kişiyi öldürmüştü.