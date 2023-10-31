NY Times analizi: İsrail ordusu karadan kıskaç operasyonuna başladı

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan İsrail Hamas çatışmasında masadaki en güçlü seçenek kara operasyonu.
İsrail ordusu karşı saldırının ilk saatlerinden itibaren kapsamlı bir kara operasyonuna girişeceğini dillendirdi. Kuzeyde Lübnan'daki Hizbullahlla yer yer çatışmalar ve karşılıklı top atışları yaşansa da İsrail ordusunun ana hedefi Gazze'ydi. Yüzbinlerce yedek asker yeniden silah altına alındı. İsrail jetleri ve bataryaları Gazze'yi yoğun bombardımana tutarken Gazze sınırında hummalı bir hazırlık yapılıyordu.
New York Times'da yer alan analize göre İsrail'in kara operasyonu esasen cuma günü başladı. İsrail ordusu bilinçli olarak operasyonu küçük çaplı olarak faaliyete geçirdi. İsrailin hem kuzeyden hem güneyden girerek Hamas'ı bir kıskaç operasyonuya avlayacağı ifade edildi.
İsrail ordusu Gazze sınırına askerlerin girdiğini kabul etse de sahadaki durumu işgal olarak tanımlamaktan kaçınıyor. NY Times'a konuşan savaş uzmanı Andreas Krieg, "Her şey karanlıkta gerçekleşiyor. İsrail'in içinde bile sadece ufak bir grup neler olduğundan haberdar." dedi.
ÜÇ AŞAMALI KARA OPERASYONU
King's College'de görev yapan Andreas Krieg'e göre bu stratejik müphemliğin üç ana sebebi var. İlki Hamas'ı İsrail'in bir sonraki adımları konusunda bilgisiz bırakmak. İsrail askerlerinin yeraltı tünelleriyle dolu Gazze'de Hamas'la minimum düzeyde çatışmaya girmesi amaçlanıyor. Bu gizem perdesi İsrail'e zaman kazandırabilir. Ayrıca hem içeriden hem dışarıdan gelecek baskıyı da azaltabilir. Bir dönem İsrail istihbaratının bir numaralı ismi olan General Amos Yadlin'in dediği gibi: "Modern savaş sadece tanklar ve uçaklarla yapılmıyor. Aynı zamanda siber, psikolojik ve bilgi savaşları da aynı anda yaşanıyor."
Öte yandan Hizbullah'ın müdahalesinin sınırlanması da bu sayede sağlanabilir. İsrail ordusu cuma günü Gazze'yi karartmıştı. İnternet ve telefon hizmeti kesilmiş, ardından yoğun bir bombardıman başlatılmıştı. Krieg'e göre bununla Hamas savaşçılarının yeraltına çekilmesi hedeflendi. Ardından İsrail zırhlıları ve az sayıda elit birlikleri Gazze'ye doğru ilerledi. İsrail sadece Gazze'yi değil Tel Aviv'i de karanlığa gömdü. Cuma günü ordu sözcülerinin gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktığı ifade edildi.
Ancak cumartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyonun ikinci aşamasının başladığını resmen duyurdu. Hem Hamas hem İsrail ordusu çatışmalara ilişkin sınırlı görüntüler paylaşıyor. İki tarafın görüntülerinde öne çıkan ortak bir nokta var o da karada çatışmaların çok az yaşanması.
İSRAİL HAMAS'I KISKAÇA ALMAK İSTİYOR
İsrail hem Sderot'un karşısındaki Beyt Hanun'dan hem kuzey Gazze'nin güney bölgesinden iki ayrı zırhlı birliği harekete geçirdi. Amaç Hamas militanlarını kıskaç altına alarak Gazze'nin kuzeyini terketmelerini engellemek.
Daha sonra uzun bir savaş dönemi başlayacak. İsrail her düzeyde Hamas'ı yokedeceğini defalarca tekrar etti. Uzmanlara göre ise İsrail ordusu bu arzusuna asla ulaşamayabilir. Dr. Krieg, "Asıl sınav İsrail kuvvetleri Gazze'ye girdiğinde başlayacak. Henüz durumların oldukça pisleştiği şehir savaşı aşamasına gelmedik" ifadelerini kullandı.
Amos Yadlin, İsrail ordusunun tutumunu, "Bu 2. Dünya Savaşı'nda gördüğümüz gibi hızlı bir yarma harekatı değil. Oldukça yavaş bir herekat ve bütün teröristleri öldürdüğümüzden emin olmak istiyoruz. Tünelleri temizleyip, askerlerimizi koruyacağız. Buralarda hızlı ilerlemek akıllıca değil." sözleriyle açıkladı.
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