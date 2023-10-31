NY Times analizi: İsrail ordusu karadan kıskaç operasyonuna başladı

Öte yandan Hizbullah'ın müdahalesinin sınırlanması da bu sayede sağlanabilir. İsrail ordusu cuma günü Gazze'yi karartmıştı. İnternet ve telefon hizmeti kesilmiş, ardından yoğun bir bombardıman başlatılmıştı. Krieg'e göre bununla Hamas savaşçılarının yeraltına çekilmesi hedeflendi. Ardından İsrail zırhlıları ve az sayıda elit birlikleri Gazze'ye doğru ilerledi. İsrail sadece Gazze'yi değil Tel Aviv'i de karanlığa gömdü. Cuma günü ordu sözcülerinin gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktığı ifade edildi.



Ancak cumartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyonun ikinci aşamasının başladığını resmen duyurdu. Hem Hamas hem İsrail ordusu çatışmalara ilişkin sınırlı görüntüler paylaşıyor. İki tarafın görüntülerinde öne çıkan ortak bir nokta var o da karada çatışmaların çok az yaşanması.



İSRAİL HAMAS'I KISKAÇA ALMAK İSTİYOR

İsrail hem Sderot'un karşısındaki Beyt Hanun'dan hem kuzey Gazze'nin güney bölgesinden iki ayrı zırhlı birliği harekete geçirdi. Amaç Hamas militanlarını kıskaç altına alarak Gazze'nin kuzeyini terketmelerini engellemek.

Daha sonra uzun bir savaş dönemi başlayacak. İsrail her düzeyde Hamas'ı yokedeceğini defalarca tekrar etti. Uzmanlara göre ise İsrail ordusu bu arzusuna asla ulaşamayabilir. Dr. Krieg, "Asıl sınav İsrail kuvvetleri Gazze'ye girdiğinde başlayacak. Henüz durumların oldukça pisleştiği şehir savaşı aşamasına gelmedik" ifadelerini kullandı.

Amos Yadlin, İsrail ordusunun tutumunu, "Bu 2. Dünya Savaşı'nda gördüğümüz gibi hızlı bir yarma harekatı değil. Oldukça yavaş bir herekat ve bütün teröristleri öldürdüğümüzden emin olmak istiyoruz. Tünelleri temizleyip, askerlerimizi koruyacağız. Buralarda hızlı ilerlemek akıllıca değil." sözleriyle açıkladı.