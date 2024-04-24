Ölü amcasını bankaya götüren kadının oğlu: "Annem ilham kaynağı"

"ANNEM BİZİM EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞIMIZ"



Lucas, Brezilya basınına, "Annem altı çocuk büyüttü ve hiçbir zaman hırsızlık yapmadı, altı çocuğunu büyütmek için asla kimseyi aldatmaya gerek duymadı" diye konuştu.



Annesinin ölü amcasını kredi alabilmek için kullanmasını savunan Lucas sözlerine, "Annem bize çalışmanın yolunu, doğrunun yolunu öğretti. Hayatımız çok iyi gidiyor ve annem her zaman bizim en büyük ilham kaynağımız oldu" diyerek devam etti.



PARAYI ALMAK İÇİN SON ŞANS



Ancak sosyal medyada büyük ses getiren fotoğraf ve görüntülerde Erika'nın, yaşlı adamın kafasını dik tuttuğu ve ona bir belge imzalaması için baskı yaptığı görülüyor.



Olayla ilgilenen polis yetkilisi, "Yaşlı adamla birlikte bankaya gitti çünkü hayatının son anını yaşadığını fark etti ve ölmeden önce bu parayı çekmeye çalıştı. Bu, parayı almak için sahip olduğu son şanstı" diye konuştu.



Sağlık görevlileri bankaya vardıklarında Paulo'nun çoktan öldüğü tespit edildi.

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