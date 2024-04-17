Kredi almak için ölü amcasını bankaya götürdü

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro'da bir kadın, 17 bin real yani 3 bin 400 dolar tutarında kredi çekmek için yaşlı bir adamın ölüsünü bankaya götürdü.



Banka çalışanları olayı videoya çekerek polisi aradı. Kadın gözaltına alındı ve tuhaf video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.



Adı Érika de Souza Vieira Nunes olan bir kadın, sandalyede oturan solgun, yaşlı bir adamın yanında dururken görüntülendi.

Kadın bankaya götürdüğü adamın kafasını dik tutuyor, onunla konuşuyor ve kredi kağıtlarını imzalamasını istiyordu.

BANKA ÇALIŞANLARI FARK ETTİ



Nunes'in kendisini yaşlı adamın yeğeni olarak tanıttığı iddia edildi. Kadın adama doğru sürekli, "Amca, dinliyor musun? Kredi sözleşmesini imzalaman gerekiyor. İmzalamazsan parayı alamayız çünkü senin adına imzalayamam" sözlerini kullanıyordu.



Bir banka çalışanı tekerlekli sandalyede oturan adamın renginin iyi görünmediğini fark ederek kadına iyi olup olmadıklarını sordu.



Kadın ise amcası olduğunu iddia ettiği adamın iyi olduğunu ve genelde konuşmadığını iddia etti.