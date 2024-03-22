Ölü bebeğini 56 yıl boyunca karnında taşıdı

"KARNINDA BİR BEBEĞİN HAREKET ETTİĞİNİ HİSSEDİYORDU"



Vera'nın ailesi, yaşlı kadının ilk başta korktuğu için doktordan yardım istemekten kaçındığını ve bunun yerine geleneksel tıbbı tercih ettiğini söyledi.



Yaşı kadının kızı annesinin ölümünün ardından, "Bazen karnının içinde bir bebeğin hareket ettiğini ve kendini hasta hissettiğini söylerdi. Ancak durumun böyle olacağını hiç tahmin etmedik. Bu fetüs annemin ilk hamileliğinden kalma ama kaç yaşında olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin