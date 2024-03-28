Ombudsman Malkoç, Ukrayna'da Rus savaş esirleriyle görüştü

Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, Ukrayna'da Rus savaş esirleriyle görüştü



Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç program kapsamında Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, eski Başkan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve diğer Meclis Üyeleriyle bir araya geldi. Malkoç, UNICEF Ukrayna Ofisi yetkilileri ile Çocuk Hakları Koruma Merkezi’ni ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda UNICEF yetkilileri, Türkiye’ye ve özellikle Türkiye Ombudsmanlık Kurumuna Ukraynalı çocuklara verdikleri destek ve UNICEF ile işbirliğinden ötürü teşekkür etti.



Malkoç, Rusya’da bulunan savaş esirlerinin Ukrayna’daki aileleriyle de bir araya gelerek ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Malkoç, Rus ombudsmanı ve yetkilileriyle de bu konuyu görüşerek talepleri ileteceklerini bildirdi.

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