Rus hapishanelerinin gerçek yüzü: "Gulag" geri döndü

Sibirya'nın Omsk şehri, 1929'da Stalin tarafından kurulan ve daha çok Rusça'daki kısaltması olan "Gulag" ile bilinen Islah Çalışma Kampları Ana Müdürlüğü'ne ait yüzlerce bölgeden biriydi.

Bu, Sovyetler Birliği'nin dört bir yanından 20 milyona kadar insanın kendilerini kapana kısılmış bulduğu merkezi bir köle sistemiydi.

Burada tutulan mahkumların yaklaşık iki milyonu öldü.