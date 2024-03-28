Rus hapishanelerinin gerçek yüzü: "Gulag" geri döndü
Rusya'da siyasi suçlular "Gulag" adı verilen çalışma kamplarında yıllarca toplumdan soyutlandı. Kimsenin içeride ne olup bittiğini ve mahkumların ne şartlarda hayatta kalmaya çalıştığını bilmediği bu hapishaneler Putin baskısı altında ezilen muhaliflerin tutulduğu yeni ceza kolonileri ile ilişkilendiriliyor. İşte geçmişte Sovyet rejiminin acımasız "Gulag" kampları ve günümüzde Putin iktidarında ceza kolonilerinin yükselişi...
Sibirya'nın Omsk şehri, 1929'da Stalin tarafından kurulan ve daha çok Rusça'daki kısaltması olan "Gulag" ile bilinen Islah Çalışma Kampları Ana Müdürlüğü'ne ait yüzlerce bölgeden biriydi.
Bu, Sovyetler Birliği'nin dört bir yanından 20 milyona kadar insanın kendilerini kapana kısılmış bulduğu merkezi bir köle sistemiydi.
Burada tutulan mahkumların yaklaşık iki milyonu öldü.