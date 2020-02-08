Orangutan, nehirde çalışan görevliye yardım eli uzattı

Borneo Adası'nda bir görevli koruma bölgesinde olan bir yağmur ormanına nehiri temizlemek için gitti.

Yılan olduğu söylenen gölde çalıları temizlemeye başladığında bir orangutanın onu izlemeye başladığını fark eden görevli orangutanın ona yardım için elini uzatmasıyla şaşkınlık içinde kaldı.



Görevliye yardım eli uzatan orangutanın görüntüleri, Endonezyalı amatör fotoğrafçı Anil Prabhakar tarafından çekildi.



Borneo Orangutanları Hayatta Tutma (Borneo Orangutan Survival Foundation) vakfında çalışan görevli orangutanın yardım elini geri çevirdi. Fotoğrafçı Prabhakar olay sonrası, neden bunu yaptığını sorduğunda ise “sonuçta o vahşi bir hayvan” cevabını verdi.

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