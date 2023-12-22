Orban AB'nin göçmen reformunu eleştirdi: Kesinlikle başarısız olacak

AB, 2015'teki göç krizinden bu yana sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm arıyor. AB Komisyonunun bu hedefle hazırladığı "Göç ve İltica Anlaşması", üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle kabul edilemiyor.



Fransa'nın AB dönem başkanlığı sürecinde pakette ilerleme sağlanabilmesi için "adım adım yaklaşımı"nı benimsemesi üzerine bakanlar, 8-9 Haziran'daki toplantılarında anlaşmanın "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin AB ülkelerine adil dağıtımı, göçmen kabul etmeyen ülkelerin her kişi başına ev sahipliği yapan ülkeye 20 bin avro ödemesini öngören kuralların üzerinde nitelikli çoğunlukla anlaşma sağlamıştı.



4 Ekim'de üye ülkelerin temsilcileri, Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde yaptıkları toplantıda Göç ve İltica Anlaşması'nın son unsuru olan göç krizlerinin yönetimi hususu üzerinde anlaşmıştı.



Ardından metnin üzerinde AP ile AB Konseyi arasında müzakereler başlamıştı.



AB'nin yeni göç ve iltica kuralları üzerinde üçlü müzakereler (AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve AP) sonucunda uzlaşıya varılmış oldu.



AB kurumları, AP seçimlerinin Haziran 2024'te yapılacak olması dolayısıyla mevcut yasama yılının bitimine aylar kala üye ülkelerin anlaşma üzerinde bir an önce uzlaşmasını istiyor. Ardından yeni kuralların yasalaşması için üç AB kurumu Konsey, Komisyon ve Parlamento arasında üçlü müzakerelere geçilecek.