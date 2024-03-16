Orban: Brüksel ve Macaristan'ın özgürlüğü arasında seçim yapacağız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AP seçimlerinde "Brüksel ve Macaristan’ın özgürlüğü arasında tercihte bulunulacağını" belirterek, "Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

15 Mart Macar Özgürlük Bayramı dolayısıyla halka seslenen Orban, "köklü bir devlet olduklarını" ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) değişimi kendilerinin başlatacağını söyledi.



Macaristan başbakanı, ülkesinin savaş değil barış istediğini belirrti, buna karşın "Brüksel’in savaştan yana olduğunu, güvenlik yerine hukukun üstünlüğü adı altında sorunlara yol açtığını, refah yerine mali şantajda bulunduğunu" öne sürdü.

Orban, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Slovaklar yeniden ayağa kalktı, Çekler uyanıyor, İtalyanlar uyanıyor, Hollandalılar yeniden ayağa kalktı ve Amerikalılar da isyan ediyor. Bu yıl bir dönüm noktası olacak. Yılın başında yalnızdık, yıl sonunda dünyada çoğunluk olacağız."

