Özbekistan'da ilk beyin pili ameliyatı Türk doktorlar tarafından yapıldı

Özbekistan'da Semarkant’ta bulunan Semerkant Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde, ilk kez bir parkinson hastasına beyin pili takıldı.



63 yaşındaki parkinson hastası Gulnora Mirzaeva'ya yapılan ameliyata Türkiye'den giden doktorlar öncülük etti.



Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk



"Bugün özbekistan tarihi için çok önermli bir güne meslektaşlarımla birlikte imza attık. Türkiye olarak kardeş ülke özbekistanın desteklenmesi. beyin cerrahi alanında yeni teknolojilere ulaşabilmesi için emek verdik. uzun süredir parkinson hastalığından muzdarip olan hastamızın beyin pili ameliyatını özbek hastalarımızla birlikte yaptık." diye konuştu



Türk doktorlar, Özbek doktorlara eğitim de verdi.



Parkinson tedavisi için kullanılan beyin pilinin ömrünün yaklaşık 18 yıl.