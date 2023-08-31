Parkinson'da erken teşhis umudu

Parkinson hastalığını tespit edecek kan testi hastalıkla mücadelede dönüm noktası olabilir.



ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Duke Üniversitesi araştırmacıları, hücrelerde enerji üretiminden sorumlu mitokontrilerin DNA'sını mercek altına aldı.



Hücre DNA'sından bağımsız olarak görülen mitokontriyel DNA hasarı ile parkinson hastalığı arasında bağlantı olduğu tespit edildi.



DNA hasarı görülen kan örneklerinde yeni bir genetik mutasyon da görüldü. LRRK2 adı verilen bu mutasyonun Parkinson hastalığı riskini artırdığı ifade ediliyor.



"Aktarımsal Tıp Bilimi" dergisinde yayınlanan araştırma, uzmanlara göre parkinson hastalığının erken teşhisi açısından büyük önem taşıyor.



Halıhazırda Parkinson tanısı ancak belirtiler ortaya çıktıktan sonra konulabiliyor. Bu safhada sinir sistemindeki hasar gerçekleşmiş oluyor.



Erken teşhis sayesinde hastalığın sinir sisteminde tahribata yol açmadan yavaşlatılabileceği belirtiliyor.



Parkinson hastalığının erken evre ilerleyişinin mercek altına alınması ile yeni ilaç ya da tedaviler geliştirilmesi de hedefleniyor.



Dünyada 10 milyon Türkiye'de ise 100 binden fazla Parkinson hastası bulunuyor.



Beyindeki dopamin eksikliği sonucu kontrol edilemez titremeler ve seğirmelerle kendini gösteren ve giderek ilerleyen hastalığın henüz bir tedavisi bulunmuyor.



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