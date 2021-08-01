Özbekistan'da sokak tabelaları ve resmi yazışmalarda Latin alfabesi kullanılacak

Özbekistan'da bugünden itibaren kurumlar arasındaki resmi yazışmalar ve sokak tabelalarında Latin harflerine uyarlanmış Özbek alfabesi yer alacak.

Anadolu Ajansı 01.08.2021 - 09:39

Özbekistan'da sokak tabelaları ve resmi yazışmalarda Latin alfabesi kullanılacak

İlişkili Haberler

Dipsiz Göl 'Dipsiz Çöl' oldu

Dipsiz Göl 'Dipsiz Çöl' oldu

Japonya'nın antik harabelerinden Arslantepe Höyüğü'ne: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne bu yıl dahil edilen birbirinden eşsiz alanlar

Japonya'nın antik harabelerinden Arslantepe Höyüğü'ne: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne bu yıl dahil edilen birbirinden eşsiz alanlar

Özbekistan'da, Başbakan Abdulla Aripov'un daha önce yayınladığı talimata göre, ülkede 1 Ağustos'tan itibaren kurumlar arasındaki resmi yazışmalar, tüm yer ve sokak adları, terimler, kuruluş isimleri, tabelalar, reklam ve duyurularda Latin harflerine uyarlanmış Özbek alfabesi kullanılacak.

Özbekistan hükümet şubat ayında aşamalı olarak Latin alfabesine geçilmesine ilişkin yol haritasını içeren kararı onaylamıştı. Buna göre 1 Ocak 2023'e kadar ülkede tamamen Latin alfabesine geçilecek. Bu çerçevede Latin alfabeli Özbekçenin yeni yazım kuralları hazırlanarak kabul edilecek.

Kamuoyuna sunulan Özbek alfabesinin yeni taslağında 28 harf, 1 harf kombinasyonu ve 1 kesme işareti yer alıyor. Yeni taslakta, yürürlükte olan Latin harflerine uyarlanan Özbek alfabesinde kullanılan sh, ch, o’, g’ harfleri yerine Türkçedeki gibi ş, ç, ö ve ğ harfleri, "ng" harf kombinasyonu ve (') kesme işareti bulunuyor.

ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...