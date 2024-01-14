Pakistan: Tayvan, Çin'in vazgeçilmez bir parçası

Sözcü Beluç, yaptığı yazılı açıklamada Pakistan'ın "tek Çin" politikasına bağlı olduğuna işaret ederek, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan hedefler ve ilkeler kapsamında tüm ülkelerin iç işlerine karışılmaması gerektiğini anımsattı.



Beluç, Tayvan'da yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin olarak, "Pakistan'ın Tayvan konusundaki politikası, tutarlı, açık ve ilkesel. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.



Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te'nin zaferiyle sonuçlandı.