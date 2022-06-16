Pakistan'da halka "Daha az çay için çağrısı"

Ekonomik krizin giderek derinleştiği Pakistan'da bugünlerde gündemde çay tartışması var.

Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, halka "Ekonomiye katkı için daha az çay için" çağrısı yaptı. İkbal, ekonomik krizin derinleştiği ülkede, halktan çay tüketimlerini biriki fincanla sınırlandırmalarını istedi.



İkbal, halka şu sözlerle seslendi:



“Sizlere günde bir veya iki fincan çay içmeniz için çağrı yapıyorum. Çünkü çay ithal edebilmek için de borçlanıyoruz. Tüm ülkenin seferber olması gerekiyor. Dövizle aldığımız ürünleri sınırlandırmalıyız.”

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, halktan daha az çay tüketmesini istedi.

DÜNYADA EN FAZLA ÇAY İTHAL EDEN ÜLKE



Bununla birlikte, 220 milyon nüfusa sahip Pakistan, dünyada en fazla çay ithal eden ülke konumunda bulunuyor. Pakistan’da sadece 2020'de çay ithalatına 590 milyon dolar harcandı.



Diğer taraftan, bakandan gelen çayı azaltın çağrısı halkı ikiye böldü. Bazıları sosyal medyada İkbal'e açıkça istifa etmesini tavsiye etti.



"YARIN DA DAHA AZ YEMEMİZİ İSTEYEBİLİRLER"



slamabad'da yol kenarında bir çay tezgahının sahibi olan Dil Sher Al Jazeera’ya konuştu. Dil Sher Al, "Ahsan İkbal bizden daha az çay tüketmemizi istedi ve yarın 'daha az ye' diyebilir. Bu gerçekten çözüm mü?” diye sordu.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Çayı bırakarak ekonomimizi düzeltemeyiz. Ama yine bir nebze de olsa rahatlama olur. Çünkü durum kötü" yorumunu yaptı.

İslamabad'daki bir çay satıcısı, "Yarın da daha az yememiz isteyebilir" diyerek Akbal'a tepki gösterdi.

Pakistan hükümeti, şimdiye kadar akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatlarını yüzde 45'e kadar artırdı. Ülkede gıda fiyatları da yükselişte.

ZENGİNE YÜKSEK VERGİ

Geçen hafta, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in kabinesi, zenginlere daha fazla vergi koyarak ve IMF'nin talep ettiği şekilde enerji ve yakıt sübvansiyonlarını kaldırma sözü verdi. Oluşturulan bütçe onay için meclise sundu.



PAKİSTAN'DAKİ EKONOMİK ÖNLEMLER



Ancak, birçok Pakistanlıyı şoke eden bir şekilde, Şerif hükümeti benzin fiyatında son üç hafta içinde 24 rupilik üçüncü artışı açıkladı. Ülkede litre başına benzin fiyatı yaklaşık 234 rupiye ulaştı.



45 GÜNLÜK DÖVİZİ KALDI

Pakistan'ın para birimi rupi ABD doları karşısında rekor düşük seviyeye geriledi. Ülkede döviz rezervleri giderek azalıyor. Sadece 45 gün ithalat yapabilecek kadar döviz kaldığı belirtiliyor. Gıda ve yakıt fiyatları artarken ekonomide istikrar sağlamak için lüks tüketim mallarının ithalatı yasaklandı.