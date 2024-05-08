Rusya Lviv'deki enerji altyapısını vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Stri bölgesinde kritik enerji altyapısını ve Chervonohrad bölgesindeki elektrik üretim tesisini vurdu. Saldırıda 76 aracı kullanıldı.

Rusya Lviv'deki enerji altyapısını vurdu

, dün gece boyunca 'ya saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, anma gününde Rusya'nın
ülkenin altyapısına bir gecede düzenlediği saldırıda 50'den fazla füze ve  insansız hava araçları kullandığını bildirdi.

Lviv kenti Valisi Maksim Kozitski de Radio Free Europe/Radio Liberty'ye açıklama yaptı.

Kozitski, Rusya'nın Ukrayna'nın batı bölgesi Lviv'deki Stri bölgesinde kritik enerji altyapısını ve Chervonohrad bölgesindeki elektrik üretim tesisini vurduğunu söyledi.

Ukrayna hava kuvvetleri ise şu açıklamayı yaptı: "Düşman 76 hava saldırısı aracı kullandı , 55 füze ve 21 saldırı dronu. Hava savunma sistemlerimiz 39 füze ve 20 dronu önledi."

Rusya'nın son aylarda Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle gaz depolama tesisi defalarca saldırıya uğradı.

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