ABD'li oyuncu Mark Ruffalo: Filistinlilere "Çölde ya da evinizde ölün" deniyor

ABD'li ünlü oyuncu Mark Ruffalo, X sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaştı.



Ruffalo paylaşımında, Refah nüfusunun "insani ihmal ve ıstırap dolu toplama kamplarına" taşınmaya zorlandığı Gazze'deki çocuklar için "umutsuzca yardıma ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.



Filistin davasına verdiği destek nedeniyle uzun süredir eleştirilere maruz kalan Ruffalo, Gazze'deki insanlara aslında bir seçenek sunulduğunu söyledi: "Çölde ya da evinizde ölün".



İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

