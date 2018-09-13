Mahmud, yaptığı basın açıklamasında, hükümete ait bazı binaların yeni dönemde dönüştürülerek başka amaçlar için kullanılacağını söyledi.



İslamabad'daki Başbakanlık konutunun yıllık 470 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 23,6 milyon lira) masrafının olduğunu belirten Mahmud, bu bina ve bazı hükümet binalarının halkın kullanımına açılacağını kaydetti.



Mahmud, ülkede 25 Haziran'da yapılan seçim öncesi Başbakan İmran Han'ın Başbakanlık konutunu kullanmayacağı sözünü hatırlatarak, "Resmi konut yüksek nitelikli, Pakistan'da benzeri olmayan, yüksek lisans eğitiminin verileceği bir üniversiteye ya da eğitim kurumuna dönüştürülecek" diye konuştu.



Resmi konutun eğitime kazandırılması için gerekli fiziki değişiklikler ve ek binaların da hükümet tarafından yapılacağını söyleyen Mahmud, ülkede bulunan bazı hükümet binalarının da dönüştürüleceğini ifade etti.



Muree kentinde bulunan hükümet binasının, Pencap eyalet hükümetine yükünün 35 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 1,8 milyon lira) olduğunu aktaran bakan, bu binanın da butik otel olacağını kaydetti.



Mahmud, bu binanın da otele dönüştürülmesi işinin özel sektör tarafından yapılacağını bildirdi.



Ravalpindi kentinde bulunan Pencap Evi ve bitişiğindeki vali konağının da yıllık masrafının 40 milyon Pakistan rupisi (2 milyon lira) olduğunu ifade eden Mahmud, bu binanın bilgi teknolojileri merkezi ve Ravalpindi Ulusal Güzel Sanatlar Koleji'nin yeni binası olacağını açıkladı.



Lahor kentindeki vali konağının 350 bin metrekarelik bir alanda kurulu olduğunu anlatan Mahmud, arazideki konutun müze ve sanat galerisine, arazinin ise park, hayvanat bahçesi ve mesleki eğitim veren kurumlara devredileceğini belirtti.



Mahmud'un açıklamasına göre yıllık 80 milyon Pakistan rupisi (4 milyon lira) masrafı olan Lahor kentindeki Pencap eyalet başbakanlık ofisi de müze ve kongre merkezine dönüştürülecek.



Sindh eyaletinin Karaçi'deki vali konağı ile arazisi de müze ve parka dönüştürülecek. Bazı devlete ait konuk evleri de 5 yıldızlı otel olacak.



Dönüştürülecek alanlardaki ofislerin taşınacağı yerleri de planladıklarını dile getiren Mahmud, Lahor kentindeki Chanda Evi adlı binanın yeni vali konağı ve hükümet binası olacağını söyledi.



Sindh eyaleti vali konağı ise Karaçi'deki devlet konuk evine taşınacak.



Pakistan Başbakanı Han, daha önce yaptığı açıklamalarda, devlete ait arazi ve yapıların kullanım alanlarını dönüştürerek tasarruf sağlamayı amaçladıklarını söylemişti.



Başbakanlık resmi konutunda oturmayacağını da ifade eden Han, kendi evinde oturmayı istediyse de güvenlik nedeniyle İslamabad'daki devlet kurumları ve lojmanlarının bulunduğu bölgeye taşınmayı kabul etmişti.



Han, Başbakanlık konutu olarak üst düzey askeri bir yetkiliye ait 3 odalı bir lojmanda kalıyor.

