Pakistan'da seçim krizi: Han destekçileri yeniden sokakta

Pakistan'ın cezaevindeki eski Başbakanı İmran Han'ın binlerce destekçisi ve diğer siyasi partilerin üyeleri, seçimlere hile iddalarını protesto etmek için meydanlara çıktı.

Protestocular, ülkenin güneybatısındaki önemli otoyolları kapatarak eylem yaptı.

Perşembe günü, yeni parlamentoyu seçmek üzere yapılan oylama, oy hilesi iddiaları, cep telefonlarının daha önce görülmemiş bir şekilde kapatılması ve Han ile partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) oylamanın dışında bırakılmasıyla gölgelenmişti.



Seçimi kazananlar zaferlerini kutlarken, PTI ve diğer partiler onlarca seçim bölgesinde yenilgilerini kabul etmeyi reddetti. Han'ın çok sayıdaki destekçisi hafta sonu doğudaki Lahor kentinde oylara hile karıştırıldığı iddialarını protesto ederken kısa süreliğine gözaltına alındı.

Dün yayınlanan son sonuçlara göre Han'ın desteklediği adaylar, yaklaşık iki yıl önce kendisini iktidardan indiren siyasi partilerden daha fazla sandalye kazandı.

Ancak hiçbir parti çoğunluğu elde edemediği için partilerin koalisyon hükümeti kurma konusunda görüşmeler yapması gerekecek.

Yeni parlamento, ülkenin bir sonraki başbakanını seçecek.





