Panama Kanalı'nda 22 milyon yıl önce yok olan orman yeniden keşfedildi

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın kesiştiği nokta olan Panama Kanalı'ndaki bir adada, 22 milyon yıl önce gerçekleşen bir yanardağ patlamasında yok olan mangrov ormanı bulundu.



Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü'ndeki bilim insanları, bir zamanlar Barro Colorado Adası'nda su kenarında yer alan ağaçların fosilleşmiş kalıntılarını tespit ettiler.



Kendine has özellikleri bozulmamış toplam 121 adet korunmuş ahşap parçası örneği toplandı.



NESLİ TÜKENEN AĞAÇ TÜRÜ

Ekip uzun süredir kayıp olan ormanı yeniden keşfetmenin yanı sıra bu ormanın bugün Dünya'da görülmeyen bir ağaç türünden oluştuğunu da belirledi.



Fosiller tek bir büyük volkanik patlamanın şiddetli su, çamur, kül ve kayadan oluşan bir lahar akışını tetiklediğini gösteriyor.

