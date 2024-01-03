Panama Kanalı'nda 22 milyon yıl önce yok olan orman yeniden keşfedildi

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın kesiştiği nokta olan Panama Kanalı'ndaki bir adada, 22 milyon yıl önce gerçekleşen bir yanardağ patlamasında yok olan mangrov ormanı bulundu.
Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü'ndeki bilim insanları, bir zamanlar Barro Colorado Adası'nda su kenarında yer alan ağaçların fosilleşmiş kalıntılarını tespit ettiler.
Kendine has özellikleri bozulmamış toplam 121 adet korunmuş ahşap parçası örneği toplandı.
NESLİ TÜKENEN AĞAÇ TÜRÜ
Ekip uzun süredir kayıp olan ormanı yeniden keşfetmenin yanı sıra bu ormanın bugün Dünya'da görülmeyen bir ağaç türünden oluştuğunu da belirledi.
Fosiller tek bir büyük volkanik patlamanın şiddetli su, çamur, kül ve kayadan oluşan bir lahar akışını tetiklediğini gösteriyor.
Bir "lahar" ıslak beton gibi inanılmaz hızlarda akar ve geçtiği alanı anında kaplayabilir. Çevresini sardığı bitki ve hayvanlara çürüme fırsatı bırakmaz.
Buna laharın canlıların içine sızan ve dokularını taşlaştıran suları da eklenince ortaya iyi korunmuş fosiller çıkıyor. Bilim insanları fosilleri Barro Colorado Adası'ndaki bir derede buldu.
Araştırmacılar bölgede ağaçların 40 metre kadar yükseldiği bir mangrov ormanının büyüdüğünü yazdı.
Tortu örnekleri, ormanın tuzlu ve tatlı suların buluştuğu bölgede büyüdüğünü, mangrovlar için ideal koşulların olduğunu gösteriyor.
BÖLGEDE DOĞAL YAŞAM ZORDU
Bölgede başka ağaç fosillerinin bulunmaması diğer türlerin bu habitatta yaşamasının zor olduğunu düşündürüyor.
Araştırmacılar eski türlerin günümüz mangrov ağaçlarından çok daha büyük yüksekliklere ulaşabilecekleri sonucuna vardı.
Bilim insanları ağaca "Sonneratioxylon barrocoloradoensis" adını verdi. İlk kısım ait olduğu cins, bugün hala var olan bir grup. Adının ikinci kısmı ağacın nerede büyüdüğünü, Barro Colorado Adası'nı gösteriyor.
Türün yaşayan bazı akrabaları var ancak yalnızca Güneydoğu Asya'da bulunuyor. Tür Güney veya Orta Amerika'da tamamen tükendi.
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